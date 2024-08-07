ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! 2024 ALES sonuçları açıklanma tarihi
ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 28 Temmuz Pazar günü ALES gerçekleşti. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Temmuz'da uygulanan ALES/2 sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurdu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında ALES/2 sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.
ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.