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ALES 3 başvurları ne zaman başlayacak? ALES 3 sınavı ne zaman yapılcak?

Akademik Personal ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavı için bekleyiş sürüyor. Her yıl 3 oturum şeklinde gerçekleşen 2022 ALES sınavının ilk ikisi tamamlandı. Yayımlanan sınav takvimiyle birlikte ALES/3 başvuru tarihi, ücreti ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES 3 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte haberimizin detayları...

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  • ALES 3 başvurları ne zaman başlayacak? ALES 3 sınavı ne zaman yapılcak?

    ALES 3 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından akademik kariyer hedefleyen vatandaşlar için yılda üç kez düzenlenen ALES oturumları, bu yılda yoğun ilgi görüyor. ALES 3 sınavına girecek adaylar sınav hakkında merak ettikleri konulara cevap aramaya başladı. İşte ALES 3 sınavı ile ilgili merak edilenler...
  • ALES 3 başvurları ne zaman başlayacak? ALES 3 sınavı ne zaman yapılcak?

    ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 sınav takvimiyle birlikte ALES başvuru tarihleri belli oldu.

    Buna göre; ALES/3 sınavı başvuruları 30 Eylül'de başlayacak ve 10 Ekim tarihinde son bulacak.
  • ALES 3 başvurları ne zaman başlayacak? ALES 3 sınavı ne zaman yapılcak?

    ALES/3 SINAV TAKVİMİ

    ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

    ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022

    (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

    SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

    SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL
  • ALES 3 başvurları ne zaman başlayacak? ALES 3 sınavı ne zaman yapılcak?

    ALES/3 SINAV ÜCRETİ

    ALES/3 sınavı için belirlenen ücret henüz açıklanmadı.Ancak yılın ilk iki sınavında bu ücret 185 lira olarak belirlendi.ALES/3 sınav ücreti başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra netleşecek.

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