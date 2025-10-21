ALES/3 geç başvuru ekranı: ÖSYM ile 2025 ALES/3 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) başvuruları, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre, ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim'de alınacak ve başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 ALES/3 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM AİS ALES/3 geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) geç başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025-ALES/3) geç başvuruları, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar alınacak.
2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
2025 ALES/3 sınav ücreti 850 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.
Buna göre ALES geç başvuru ücreti 1.275 TL olacak. Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
2025 ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3) sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.