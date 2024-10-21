ALES/3 yaklaşıyor: ALES/3 ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek ve kaç soru sorulacak?
ALES/3 için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek sınavda adaylar 150 dakikaya sahip olacak ve ALES sınav puanı, 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
ÖSYM sınav takviminde sıra ALES/3'e geldi. Binlerce adayın katılımıyla yapılacak ALES/3'te adaylar; sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre değerlendirilecek. 150 dakika sürecek sınavda 100 soru sorulacak. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3, 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.
ALES/3 SINAVINDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
ALES/3 SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları