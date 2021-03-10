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Alev Alev 18. bölüm önizleme yayında! Alev Alev fragman izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Rüya ile Ömer'in romantik anlarının ekrana geldiği sahnede Ömer'in terasta hazırladığı sürprizi gören Rüya büyük bir heyecan yaşıyor. İkilinin terasta geçireceği aşk dolu dakikalar heyecanla bekleniyor

Alev Alev 18. bölüm önizleme yayında! Alev Alev fragman izle

Alev Alev dizisinin yeni bölümünde; Çelebi, Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağlamıştır. Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, el birliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar.

ALEV ALEV'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya, Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir. Çelebi, Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 18. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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