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Boşanma davasında sonuç ne olacak?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Alev Alev, bu akşam 18. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya, Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir. Çelebi, Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır

Alev Alev'de boşanma davasında sonuç ne olacak?
Boşanma davasında sonuç ne olacak?
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HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev bu akşam 18. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi, Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağlamıştır. Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, el birliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar.

Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya, Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir. Çelebi, Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir. Boşanma davasından kimsenin beklemediği bir sonuç çıkacaktır.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Alev Alev"in 18. Bölüm Tanıtımları;

Alev Alev'in 18. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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