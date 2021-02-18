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HaberlerTelevizyonAlev Alev'de geçmişin defterleri açılıyor
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Geçmişin defterleri açılıyor

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Alev Alev, bu akşam 15. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır

Alev Alev'de geçmişin defterleri açılıyor
HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev bu akşam 15. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi, Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte Rüya, Çiçek, Tomris ve Hanım'dan oluşan kadın dayanışması Cemre'nin en büyük yardımcısıdır.

Çelebi belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Alev Alev"in 15. Bölüm Tanıtımları;

Alev Alev'in 15. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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