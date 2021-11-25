Büyük beden elçisi oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kariyeri boyunca modellere makyaj yapan Alev Karslı, bu kez model oldu. Markasına hemen hemen bütün kadınların giyebileceği ölçüde elbiseler tasarlayan Hadise'nin bu koleksiyonu beğenildi.

Hadise, her beden kadının kendini iyi hissetmesi için çıktığı marka yolculuğunda, oluşturduğu giyim markasının hem beden aralıklarını genişletti hem de koleksiyona yeni ürünler ekledi.

Yeni eklenen modeller yine hem gündüz, hem gece rahatlıkla giyilebilecek tarzda ve kadınların yılbaşında ne giyeceğim derdini de ortadan kaldırıyor.

Kıyafet koleksiyonunu Türkiye'de dijital platform üzerinden satışa çıkaran şarkıcı, ürünlerini ilerleyen günlerde yurtdışında da satışa çıkmaya hazırlanıyor.