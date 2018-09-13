Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, koreografisi; ünlü koreograf Yasin Soy tarafından yapılan görkemli defilede, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, 40 parçadan oluşan koleksiyonunun tanıtımında 35 model görev aldı. Defilenin en ilgi çekici anı ise Türk İskoç Asıllı büyük beden model olan Alev Karslı’nın podyuma çıkması oldu. 44 Beden elbiseyle podyuma çıkan Alev Karslı ünlü modacı tarafından keşfedildi.

Ağırlıklı olarak; lacivert, gri, kırmızı renklerin hâkim olduğu hazır giyim koleksiyonu genç ve feminen kadınlara hitap ediyor. 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunda 36’dan 44 bedene kadar seçenekleriyle 2.500TL - 8.000TL arasında fiyatlarla mağazalarda satışa sunulacak.

Ünlü modacının hazırlamış olduğu görkemli defile moda haftasının en iyisi olarak gösterilirken tam bir yıldızlar geçidi yaşandı. Yıldızların ilgisinin büyük olduğu defileyi izlemeye gelen arasında Aslıhan Tandoğan, Dilan Deniz ve Dünyaca Ünlü Modacı Kenzo Takada, Naz Elmas, Ebru Şallı, Yasmin Erbil, Nil Bentürk ve Emel Ayaydın gibi ünlü isimler de vardı. Yıldızların instagram hesaplarından büyük övgüler yağdırdığı ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı defilesinin sonunda büyük tezahürat ve alkış eşliğinde podyuma çıktı.

Özel bir lansman için İstanbul’a gelen Dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada ve Dilan Deniz Çiçek defileyi birlikte izledi. Dilan Çiçek defileyi canlı yayınla instagramında paylaştı. Defile sonrası moda dünyasının efsane ismi Kenzo Takada; Raşit Bağzıbağlı’yı backstagede ziyaret ederek tebriklerini sundu. Raşit Bağzıbağlı, “Moda dünyasının dev ismi Kenzo Takada’nın benim defilemi izlemesi büyük onur ve gururdur. Tasarımları çok beğendiğini söyledi. İmajı tamamen anladı. Onunla bir proje olur mu bilmiyorum. Dünya çapında bir isim sonuçta” diye konuştu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ: TEKRAR DENEYECEĞİM

Raşit Bağzıbağlı imzalı bir elbiseyle geceye katılan Dilan Deniz, “Defileye bayıldım. Kenzo ile sık sık konuştuk. O da çok beğenmiş.” dedi.

Davet edildiği Victoria Secret seçmelerinden geçemeyen Dilan Deniz, “Böyle bir deneyim yaşadığım için çok mutlu oldum. Bana çok farklı kapılar açtı. Yine seneye davet aldım. Tekrar deneyeceğim.” diye konuştu. Furkan Andıç ile aşk yaşayan Dilan Reniz, ilişkisinin sorulması üzerine “İlişkimiz güzel gidiyor. Her şey yolunda” cevabını verdi.





EBRU ŞALLI: OTURDUM AĞLADIM

Ebru Şallı, defileyi izlemeye yalnız geldi. Şallı, Fashion Week’i eskisi kadar kalabalık olmamakla eleştirdi. Büyük oğlu Beren’i eğitim için babası Harun Tan ile Barcelona’ya gönderdiğini belirten Şallı, “Dün oturdum ağladım. Çok kötü bir durummuş. 14-15 yaşında ve gitti. Çok ağladım” diye konuştu. Şallı, sevglisi Uğur Akkuş’un sorulması üzerine “Bunları şimdi burada konuşmayalım. İlişkimiz güzel gidiyor. Henüz evlilik tarihi almadık” dedi.

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