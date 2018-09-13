Raşit Bağzıbağlı
Magazin
Haberler > Magazin > Raşit Bağzıbağlı'ya övgü yağmuru! - Magazin haberleri

Raşit Bağzıbağlı'ya övgü yağmuru!

Ünlü Modacı Raşit Bağzıbağlı, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında, kendi giyim markasının 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunu önceki akşam Zorlu PSM’de büyük ve görkemli bir şovla podyuma taşıdı. Defilenin açılışını kendi hazır giyim markasının kampanya yüzleri olan ve ünlü modacının yeni nesil top modeller olarak işaret ettiği 4 güzellik kraliçesi Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Yasemin Çoklar yaptı

13.09.2018 - 07:57 | Güncelleme:

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, koreografisi; ünlü koreograf Yasin Soy tarafından yapılan görkemli defilede, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, 40 parçadan oluşan koleksiyonunun tanıtımında 35 model görev aldı. Defilenin en ilgi çekici anı ise Türk İskoç Asıllı büyük beden model olan Alev Karslı’nın podyuma çıkması oldu. 44 Beden elbiseyle podyuma çıkan Alev Karslı ünlü modacı tarafından keşfedildi.

Ağırlıklı olarak; lacivert, gri, kırmızı renklerin hâkim olduğu hazır giyim koleksiyonu genç ve feminen kadınlara hitap ediyor. 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunda 36’dan 44 bedene kadar seçenekleriyle 2.500TL - 8.000TL arasında fiyatlarla mağazalarda satışa sunulacak.



Ünlü modacının hazırlamış olduğu görkemli defile moda haftasının en iyisi olarak gösterilirken tam bir yıldızlar geçidi yaşandı. Yıldızların ilgisinin büyük olduğu defileyi izlemeye gelen arasında Aslıhan Tandoğan, Dilan Deniz ve Dünyaca Ünlü Modacı Kenzo Takada, Naz Elmas, Ebru Şallı, Yasmin Erbil, Nil Bentürk ve Emel Ayaydın gibi ünlü isimler de vardı. Yıldızların instagram hesaplarından büyük övgüler yağdırdığı ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı defilesinin sonunda büyük tezahürat ve alkış eşliğinde podyuma çıktı.



Özel bir lansman için İstanbul’a gelen Dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada ve Dilan Deniz Çiçek defileyi birlikte izledi. Dilan Çiçek defileyi canlı yayınla instagramında paylaştı. Defile sonrası moda dünyasının efsane ismi Kenzo Takada; Raşit Bağzıbağlı’yı backstagede ziyaret ederek tebriklerini sundu. Raşit Bağzıbağlı, “Moda dünyasının dev ismi Kenzo Takada’nın benim defilemi izlemesi büyük onur ve gururdur. Tasarımları çok beğendiğini söyledi. İmajı tamamen anladı. Onunla bir proje olur mu bilmiyorum. Dünya çapında bir isim sonuçta” diye konuştu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ: TEKRAR DENEYECEĞİM

Raşit Bağzıbağlı imzalı bir elbiseyle geceye katılan Dilan Deniz, “Defileye bayıldım. Kenzo ile sık sık konuştuk. O da çok beğenmiş.” dedi.

Davet edildiği Victoria Secret seçmelerinden geçemeyen Dilan Deniz, “Böyle bir deneyim yaşadığım için çok mutlu oldum. Bana çok farklı kapılar açtı. Yine seneye davet aldım. Tekrar deneyeceğim.” diye konuştu. Furkan Andıç ile aşk yaşayan Dilan Reniz, ilişkisinin sorulması üzerine “İlişkimiz güzel gidiyor. Her şey yolunda” cevabını verdi.



EBRU ŞALLI: OTURDUM AĞLADIM

Ebru Şallı, defileyi izlemeye yalnız geldi. Şallı, Fashion Week’i eskisi kadar kalabalık olmamakla eleştirdi. Büyük oğlu Beren’i eğitim için babası Harun Tan ile Barcelona’ya gönderdiğini belirten Şallı, “Dün oturdum ağladım. Çok kötü bir durummuş. 14-15 yaşında ve gitti. Çok ağladım” diye konuştu. Şallı, sevglisi Uğur Akkuş’un sorulması üzerine “Bunları şimdi burada konuşmayalım. İlişkimiz güzel gidiyor. Henüz evlilik tarihi almadık” dedi.



 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.