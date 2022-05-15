Alev topuna döndü, caddeye doğru hareket etti!

DHA

Yangın 12.00 sıralarında park halindeki otomobilde çıktı. Otomobil henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla alev topuna döndü.

DHA'nın haberine göre, ufak çaplı patlamalar yaşanan otomobil alevler içinde hareket ederek caddeye doğru hareket etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan otomobil sahibinin dayısı Ünal Bal, "Nasıl yandı bilmiyoruz kapıyı açmaya çalıştık açamadık çaresiz kaldık." dedi.

Görgü tanığı Ahmet Armağan ise, "Otomobil kendi kendine yanmaya başladı. Arkadaşlar köpük falan sıktı ama olmadı arada patlamalar çıktı. Araç iyice yandı" ifadesini kullandı.