"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına ilişkin gözaltına alınan Yavuz tutuklandı - En Son Haberler

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına ilişkin gözaltına alınan Yavuz tutuklandı - En Son Haberler

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına ilişkin gözaltına alınan Yavuz tutuklandı Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz, "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 13.04.2024 - 19:13 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:20 facebook

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