Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu

2021'in nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe efsanesi Brezilya Serie B ekibi Avai'nin yeni teknik direktörü oldu.
Avai Başkanı Julio Cesar Heerd "Kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık. Bu amaçla Alex de Souza ile anlaştık." ifadelerini kullandı.
Alex de Souza ise ilk açıklamasında; "Oyuncularla buluşabildiğim için heyecanım yüksek. bu zorlu görevden dolayı hem mutluyum hem de endişeliyim. Havalı bir projeden sorumlu olduğum için sevinçliyim." dedi.
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