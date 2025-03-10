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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain: Bu şekilde kaybetmek üzücü - Beşiktaş Haberleri

        Alex Oxlade-Chamberlain: Bu şekilde kaybetmek üzücü

        Beşiktaş'ın oyuncularından Alex Oxlade-Chamberlain, 2-1 yenildikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu şekilde kaybetmek üzücü" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:23
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        "Bu şekilde kaybetmek üzücü"
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'ın oyuncularından Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "BU ŞEKİLDE KAYBETMEK ÜZÜCÜ"

        Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İngiliz futbolcu, şu sözleri kullandı;

        "Maç 1-0 olduktan sonra ikinci ve üçüncü golü atmalıydık. Sonrasında rakip bizi cezalandırdı. Gaziantep FK ceza sahasını iyi savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Bu şekilde kaybetmek üzücü oluyor. Kendi ceza sahamızda ve rakip ceza sahasında istediğimiz kaliteyi gösteremedik."

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