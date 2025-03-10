Alex Oxlade-Chamberlain: Bu şekilde kaybetmek üzücü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'ın oyuncularından Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BU ŞEKİLDE KAYBETMEK ÜZÜCÜ"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İngiliz futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Maç 1-0 olduktan sonra ikinci ve üçüncü golü atmalıydık. Sonrasında rakip bizi cezalandırdı. Gaziantep FK ceza sahasını iyi savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Bu şekilde kaybetmek üzücü oluyor. Kendi ceza sahamızda ve rakip ceza sahasında istediğimiz kaliteyi gösteremedik."