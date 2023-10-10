Alexey Lutsenko: Turu kazanmak için doğru yoldayım

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'de "Kraliçe" etabını, 3.34.17'lik derecesiyle ilk sırada bitiren Alexey Lutsenko, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son 18 kilometredeki yaklaşık 2 bin metrelik tırmanışı değerlendiren Kazak bisikletçi, "Birinci tırmanış daha az eğimli olmasına rağmen çok zordu. Bir saat boyunca sınırlarımızı zorlayarak tırmandık. Bisiklet kariyerimdeki en sert ve zor tırmanıştı. Daha önce hiç bu kadar zor bir şey yaşamadım." dedi.

Takım arkadaşlarının kendisini iyi taşıdığına değinen 31 yaşındaki bisikletçi, "18 kilometre boyunca Bora Hansgrohe ekibindeki rakiplerimi de kontrol ettim. Sürekli yarışa odaklı kalmaya çalıştım. Şanslıydım ki arkadaşım Harold Tejada, beni çekerek çok yardım etti. Ben sadece en son bölümü iyi yaptım. Ancak sadece onun değil tüm takımımın bu zaferde payı var. Sprinterlerimiz de etabın başında bizi çok iyi taşıdı. Hatta 90 kilo ağırlığındaki Gleb Syritsa bile yokuşta beni çekti." ifadelerini kullandı.

"TURU KAZANMAK İÇİN DOĞRU YOLDAYIM"

Alexey Lutsenko, genel klasman liderliğini almak için doğru yolda olduğunu dile getirdi.

Lutsenko, 2018'de genel klasman ikincisi olduğunu hatırlatarak, "Turu kazanmak için doğru yoldayım. Ancak yine de çok erken. Henüz üçüncü etaptayız. Önümüzde zorlu ve uzun etaplar var. Pozisyonumu korumak için kontrollü gideceğim ama belki bir etap daha almayı deneyebilirim. 2018'de genel klasmanı 1 saniye ile kaçırmıştım. Ancak bu kez çok motiveyim ve umarım başaracağım." değerlendirmesinde bulundu.