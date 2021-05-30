Survivor 2021'de Kırmızı takımda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, şarkı yarışmasında birinci olmuş ve yarışmada yıldızını parlatmıştı. Sezonun en başarılı isimleri arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler...

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.