"ÜRETMEKTEN KORKUYORLAR"

"Ben geldikten sonra pop müzik düşüşe geçti" diyen 20 yaşındaki genç popçu, şu şekilde konuşmuştu:

Dönemsel olarak bir azalma oldu. Özellikle 'Sen Olsan Bari' çıktıktan sonra çok az hit çıktı. O güne kadar tüm popçuların dönemiydi. Hep birbirine benzeyen sözler vardı.

Daha sonra yenilikçi ve üretken işlerin sevildiği anlaşıldı. Türk insanının ne istediğini görmek için geçmiş yıllara bakmak yeterli. Aynı 90'lar devrine geri döndük, o dönemde en büyük starlar birbirine vokal yaparlardı. Birlik beraberlik vardı. Bazı isimler o kadar kaygılı ki üretmekten korkuyorlar.