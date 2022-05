Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a: Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim!

"Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim!" 0:00 / 0:00

Demet Akalın'ın 2017 yılında yayınlanan "Kulüp" adlı şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme gelmişti. Akalın'ın şarkısı eşliğinde Trabzon ve İstanbul'da yapılan kutlamalardaki eğlenceli anlar FIFA'nın Twitter hesabından da paylaşılmıştı.

"ÖNEMLİ OLAN DON DEĞİL, ŞARKIYMIŞ!"

Demet Akalın, ardından Twitter hesabından bir takipçisine verdiği, "Adamlar beni dünya starı yapacak, şaka mısın? Aleyna duymasın, hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş; önemli olan don değil, şarkıymış!" yanıtı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"ARTIK SEVGİM YOK!"

Aleyna Tilki ise ünlü şarkıcının bu sözlerine kayıtsız kalmadı. Tilki de Twitter hesabından, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum. Beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok." mesajını yayınladı.

"SAKİN OL ŞAMPİYON!"

Akalın, ardından genç şarkıcıya, "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu, uzay starlığı... Sakin ol şampiyon! FIFA’ya söyleriz, seni de paylaşır!" cevabını verdi.

"SEVİYENİN DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMELİYDİM!"

Tilki ise, "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim." diyerek, tartışmaya son noktayı koydu.

Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay yayınladığı 'Take It Or Leave It' adlı İngilizce şarkısının klibinde giymeyi tercih ettiği kıyafetleri çok konuşulmuştu. Tilki, bazı sahnelerde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçmişti.