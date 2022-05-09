Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye gönderme: Önemli olan don değil, şarkı!

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye gönderme: Önemli olan don değil!

"Önemli olan don değil, şarkı!" 0:00 / 0:00

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Popçu Demet Akalın'ın (50) 2017 yılında yayınlanan şarkısı 'Kulüp', Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme geldi. Akalın'ın şarkısı eşliğinde Trabzon'da yapılan kutlamalardaki eğlenceli anlar FIFA'nın Twitter hesabından da paylaşıldı. Demet Akalın, şarkısının yıllar sonra yeniden gündem olmasının ardından Twitter hesabından bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla meslektaşı Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu.

Takipçisi, şarkının günlerdir sosyal medyada paylaşılması üzerine Akalın'a ,"Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun." yorumunu yaptı. Demet Akalın da bu yorum üzerine Tilki'nin dünya starı olma isteğine gönderme yaptı.

"ALEYNA DUYMASIN!"

Akalın, sosyal medya kullanıcısına "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil, şarkıymış!" yanıtını verdi.