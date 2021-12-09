"NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"

Ozan Çolakoğlu ile evliliğinden Azur Benan adında bir oğlu olan Gülşen'in, Temmuz ayında Alaçatı konserinde giydiği elbise de uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı tepkiler sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." demişti.