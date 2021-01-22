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Aleyna Tilki: Oyunculuk beni yola getirdi

Önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen şarkıcı Aleyna Tilki, oyunculuk kariyerine adım atmasıyla ilgili konuştu. Tilki, konuyla ilgili, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hürmetler... Oyunculuk beni bayağı yola getirdi" dedi

Aleyna Tilki: Oyunculuk beni yola getirdi - Magazin haberleri
"Oyunculuk beni yola getirdi"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcılığın ardından oyunculuk kariyerine de adım atan Aleyna Tilki, önceki akşam bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan çıkarken objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilki, oyunculuk ve set çalışmasının çok zor olduğunu söyledi.

20 yaşındaki Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hürmetler... Oyunculuk beni bayağı yola getirdi" dedi.

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