Aleyna Tilki: Oyunculuk beni yola getirdi

"Oyunculuk beni yola getirdi" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcılığın ardından oyunculuk kariyerine de adım atan Aleyna Tilki, önceki akşam bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan çıkarken objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilki, oyunculuk ve set çalışmasının çok zor olduğunu söyledi.

20 yaşındaki Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hürmetler... Oyunculuk beni bayağı yola getirdi" dedi.