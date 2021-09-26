Ali Babacan Habertürk TV'de: Korkmayın daha iyi bir alternatif geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ali Babacan Habertürk TV'de
ABONE OL

Ali Babacan Habertürk TV'de: Korkmayın daha iyi bir alternatif geliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu

Ali Babacan Habertürk TV'de
HABERTURK.COM

Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

Ali Babacan, yurt gezilerine devam ettiğini belirtti ve "AK Parti seçmenlerinde bir soğuma ve kopma var. Başlarını kaldırıp yeni arayışlara girmiş durumdalar" dedi.

Babacan "Milli günde dindara gönderme yapılmasına izin vermeyiz" açıklamasında bulundu.

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"Daha önce AK Partiye oy vermiş vatandaşlarımızın kendisini rahat hissetmesi gerekiyor. Erdoğan'ın ülkeyi yönetme kapasitesinin azaldığını herkes görüyor. İnsanlar alternatif var mı diye bakıyor. Kendi hayat tarzını başkalarına dayatmaya çalışan herkese karşıyız. Bizim savunduğumuz demokrasi özgürlükçü demokrasidir. Kimsenin ideolojisini başkasına dayatması söz konusu olamaz. Korkmayın daha iyi bir alternatif geliyor."

İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

"Daha önceki seçimlerde Sayın Erdoğanı destekleyenlerin bir kısmı duruyor ama bir kısmı da zayıflamış. 2013'ten bu yana Sayın Erdoğan hep daha kötüsü olacak diyor. Onun için her hafta bir düşman gösteriyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Daha önce AK Partiye oy veren vatandaşlarımızın kendini güvende hissetmesini sağlamalıyız. Bizim vatandaşlarımız ülkesini çok seviyor. Gençlerimiz ülke dışına gitmek istiyor. Ancak düzelirse geri dönerim diyor. İnsanın kendi vatanından daha değerli bir şey yok. Ben orta direğe bakıyorum. Siyasetin kutuplaştırma gayretine rağmen toplum bir arada olmak istiyor."

"Önemli olan bu güveni vatandaşlarımızda oluşturmak. Endişeye kapılırlarsa eski tercihlerine dönerler. Kötülerden birini tercih edelim diyebilirler. Vatandaşlarımızın bu ülkenin bekası için şuanki hükümetten çok daha iyisi yapılır. Çünkü yaptık. Biz bu ülkede refahı getirdik."

"YÖK'Ü KALDIRACAĞIZ"

"Gençlerimizin öğrenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Üniversiteleri hayat boyu öğrenme merkezi haline getirmek gerekiyor. Herkesin burada değişime ayak uydurması gerekiyor. YÖK'ü kaldıracağız. Kapatacağız. Çok sayıda rektör ile de konuştuk. Yenisini kurmak daha kolay. O kurum en iyi üniversitelere nefes aldırmıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatay'da orman yangını
GÜNDEM Hatay'da orman yangını
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak 2021? KYK bursunu kimler alabilir? KYK burs parası ne kadar?
GÜNDEM KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Oltası takıldı, gölete girdi, geri dönemedi!
GÜNDEM Oltası takıldı, gölete girdi, geri dönemedi!
"ABD KARIŞAMAZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! İşte o özel röportaj...
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD kararını vermeli
İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2021 okulların ara tatil tarihleri
GÜNDEM İlk ara tatil ne zaman?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Azalma yok, artış var
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop: Azalma yok, artış var
Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplanacak mı? İşte yeni kabine toplantısı gündem maddeleri
GÜNDEM Kabine toplantısı ne zaman?
ACI HABER! Son dakika haberleri: Kayıp bulundu! 17 yaşındaki Alişan Soylu...
GÜNDEM 17 yaşındaki Alişan'dan acı haber
SON DAKİKA! Yakalandılar! Kol saatinin içinden çıktı
GÜNDEM Yakalandılar! Kol saatinin içinden çıktı
Kadıköy'de 25 yıllık binanın balkonları çöktü, mahalleli sokağa döküldü
GÜNDEM Kadıköy'de 25 yıllık binanın balkonları çöktü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.