Türkiye’nin genç yeteneklerinden 15 yaşındaki Ali Keçeli, oyunculuk kariyerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yaz Londra’daki Guildhall Tiyatrosu'nda, 'Billy Elliot Müzikali'nde başrolde yer alan Ali Keçeli, şimdi de Türkiye’de ilk kez Fransızca olarak sahnelenecek olan 'Derrière La Scène' oyununda başrol oynayacak.

Habertürk'ten Aslı Yarlık'ın haberine göre Hugo Thomas’ın yazdığı, Gabriel Marseille’in yönettiği 'Derrière La Scène', 27 Şubat’ta Levent Kültür Merkezi'nde prömiyer yapacak. İlk kez Fransızca bir oyunda rol alacak olan Keçeli, rolü için Fransızca öğrendi.

'Derrière La Scène', mart boyunca Levent Kültür Merkezi ve Fransız liselerinde sahnelenecek. Oyundan elde edilen gelirin tümü liseli gençler tarafından yürütülen Cinsiyet Ayrımcılığına Son Vakfı ile No More Violence Vakfı'na bağışlanacak.