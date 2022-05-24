Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Derin Futbol adlı programda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz hep iyi niyetle yaklaştık ama olmuyor, artık ifşa etme zamanı geldi"

"Filmi geri sarabilseydim başkanlık için bir yıl daha beklerdim. O zaman bu sıkıntılı durum daha su yüzüne çıkacaktı. Maddi ve manevi çok ciddi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı"

"AZİZ YILDIRIM'LA DURUMUMUZ ÜZÜCÜ"

"Aziz Yıldırım konusuna girmek istemiyorum çünkü burada değil. Beraber çok yayına çıkmak istedim, olmadı. Beraber müthiş mücadele verdik. Başka kulüplerin başına bu olay gelse, Fenerbahçe gibi ayakta duramazlardı. Ameliyatında not bile yollamamam, durumun ne kadar acı, üzücü olduğunu gösteriyor"

"HATALARIMIZ OLDU"

"Bizim hatalarımız kesin oldu. Müthiş deneyim kazandık ama bir de sistemsel unsurlar var. Burada bütün yaşanılan tatminsiz sonuçları tabii ki sadece dış etkenlere bağlamıyorum ama bunlar önemli"

"2011'DEN BU YANA HAKKI EN ÇOK YENEN KULÜP FENERBAHÇE'DİR"

"Son 4 sezonda 4 farklı takım şampiyon oldu. Sadece Fenerbahçe olamadı. 2011'den bu yana baktığınızda en çok hakkı yenen kulüp Fenerbahçe'dir."

"TÜRK FUTBOLU BİR ŞEHİR TAKIMININ ETRAFINDA DÖNÜYOR"

"Neden TFF'yi temsil eden insanlar usulsüzlüğe müsaade ederler. Türk futbolu, bir şehir takımı odağında dönüyor. Bu Trabzonspor için de tehlikeli. Kimse sesini çıkarmazsa, yapılan yanlışları kanıksıyoruz. Neden sadece biz konuşuyoruz?"

"BÜTÜNE BAKTIĞIMIZDA DESTEK VARDI"

"Trabzonspor'un şampiyonluğu... O aşamada 'Açık ara en iyi futbolu oynuyorlar' dedim. Sonra puan kayıpları başladı. Nispeten yaşlı bir kadro. Aynı basın toplantısında Türkiye, Trabzon'dan büyüktür de demiştim. Trabzonspor bazı maçlarda şiir gibi top oynadı. Ama bütüne baktığınızda, iyi de bir destek vardı"

"Adana Demirspor maçı... O maçta bir mağlubiyet olsaydı, 8 puana düşüyordu. Trabzonspor bence yine de olabilirdi ama tarihsel olarak durumları son saniyede şampiyonlukları kaybetme, sevgili Abdullah Avcı'nın son haftalarda şampiyonluk kaybetme..."

"HAKEMLİK SINAVLARININ HEPSİ KALDIRILDI"

"Hakemlik sınavlarının hepsi kaldırıldı. Dil, atletik performans, kural sınavı, hepsi... Torpille hakem atanıyor. Belki de önümüzdeki 10 yılın altyapısı yapılıyor ve belli bir amaca hizmet edecekler. Buna ben inanıyorum. Buna izin vermemek için çalışacağız"

MESUT ÖZİL AFFEDİLECEK Mİ?

"Mesut Özil'in kendisiyle konuşmadık, menajeriyle bugün konuştuk. İki taraf için de hayırlısını istiyoruz bunu da istişarelerle belirleyeceğiz. 2023'te şampiyonluktan başka hedefimiz yok. Bugün olsa Mesut'u yine alırdım"

"İSMAİL KARTAL'A ŞAPKA ÇIKARMAKTAN BAŞKA YAPILACAK BİR ŞEY YOK"

"İsmail Kartal'ı konuşalım önce... İsmail hoca göreve gelirken para pul konuşmadı, kayıtsız şartsız geldi. Gelecek sezon için dünya çapında üst düzey bir hoca aradığımızı biliyordu. İsmail hoca bir saniye aksamadı, demotive olmadı. Takımı ayağa kaldırdı. Samandıra'yı anahtar teslim verdik, takım ruhunu inşa etti. İsmail Kartal şapka çıkarılacak iş yaptı. Ben kendi açımdan kendisine müteşekkirim. 17-18 haftalık performansı nedeniyle kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

"ÇALIŞABİLECEĞİMİZ İKİ HOCA VAR"

"Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka. Şu anda çalışabileceğimiz iki hoca var: Biri İsmail hoca diğeri Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim taraftarımız yine mutsuz olacaklar"

"PAZARTESİ AÇIKLAYABİLİRİZ"

"Acelemiz yok. Pazartesiye kadar açıklayacağız. Bu sezona çok erken başlayacağız, 13-14'ü gibi başlamamız lazım"

"BU SENE FFP SIKINTIMIZ OLMAYACAK GİBİ"

Bu sene FFP konusunda sıkıntımız olamayacak gibi ancak harcama limitlerimizi bilmiyoruz. Allah bunu hesaplayacaklara yardımcı olsun.

"KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum. O pankart bizi çok rahatsız etti. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun haberi olmayabilir ama yöneticilerin vardır. Çıkıp yanlış olduğu söylenebilirdi."

"4 NİSAN İLE DALGA GEÇİLDİ, ALTINDAN FETÖ BİLE ÇIKABİLİR"

"Bir kupa için FETÖ'nün yanında mısınız? 4 Nisan ile dalga geçildi. Bence failler bulundu ama gizleniyor. Altından FETÖ bile çıkabilir."

"SAYIN İMAMOĞLU'YLA KONUŞTUK, TATLIYA BAĞLANDI"

"Sayın İmamoğlu bir tweet attı. Fenerbahçe'yle alakası olmayan, ailemi karıştıran... Sayın İmamoğlu'yla konuştuk. İş tatlıya bağlandı"

"NİHAT ÖZDEMİR'İN YUMUŞAK KARNI VARDI"

"TFF Başkanlığı için kimse adaylığını açıklamadı. Nihat Özdemir'in yumuşak karnı vardı, devletle de çok iş yapıyordu. Bu da yumuşak karın. Yani kullanılmaya müsait."

FATİH TERİM SÖZLERİ

"Fatih Terim, TFF Başkanlığı için aday oldu, ne yaparsınız?" sorusu üzerine Ali Koç: Yanlış olur, desteklemeyiz. Bize adil rekabet ortamı lazım"

AHMET NUR ÇEBİ SÖZLERİ

"Beşiktaş'a karşı saygısızlığımız olmadı. Babadan dolayı da Beşiktaş'ı bilerek büyüdük. Geçen senenin sonuna dönelim gerek başkan gerek yönetici ve futbolculuk seviyesinde bize imalı mesajlar verildi. Oradan bir üzüntümüz vardı"

"Sayın Ahmet Nur Çebi 'Ben kastetmedim' diyor, öyle diyorsa öyle kabul etmek lazım ama bana öyle gelmiyor. Direkt benim ismim zikrediliyor. Sebep, benim yaptığım basın toplantısında TFF'nin Trabzonspor'a bakış açısını gösteren bir örnek. Basın toplantısında gösterdiğim bir örnek. Orada '22.35'te maç bitiyor, 22:40'ta TFF mesajını giriyor' dedim. Saha olayları yaşandı, oyuncular darp edildi. Normal şartlarda maçın iptal edilmesi gerekir"