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Ali Rıza, Haşmet'in sağ kolu oluyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde Haşmet aklını kurcalayan soruları Ali Rıza’ya sorar. Ali Rıza verdiği cevaplarla Haşmet’in güvenini kazanır ve Haşmet’in sağ kolu olur. Geçmişin izlerini süren Halide ise Sadi Aksoy’un peşine düşer ama Sadi Aksoy’un peşine düşen sadece Halide değildir. Ali Rıza da çok farklı bir nedenle Sadi’nin peşindedir. Ancak Ali Rıza’yı Muzaffer’in de içinde olduğu büyük bir sürpriz beklemektedir. Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Ali Rıza, Haşmet'in sağ kolu oluyor!
HABERTURK.COM

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde Haşmet aklını kurcalayan soruları Ali Rıza’ya sorar. Ali Rıza verdiği cevaplarla Haşmet’in güvenini kazanır ve Haşmet’in sağ kolu olur. Haşmet, Rıza’ya kaleyi içerden çökertmek için konsorsiyuma girmesini ve Ersoylularla el sıkışmasını söyler.

Fuat’a baskı yapan Haşmet, Ali Rıza’nın artık onun sağ kolu olduğunu ve onunla sulh içinde bir arada olmaları gerektiğini söyler. Konsorsiyum toplantısına sürpriz bir şekilde katılan Haşmet, aldığı kararla herkesi şaşırtır. Haşmet’in beklenmedik hamlesi karşısında Fuat, kendisine destek aramak için harekete geçer.

Geçmişin izlerini süren Halide ise Sadi Aksoy’un peşine düşer ama Sadi Aksoy’un peşine düşen sadece Halide değildir. Ali Rıza da çok farklı bir nedenle Sadi’nin peşindedir. Ancak Ali Rıza’yı Muzaffer’in de içinde olduğu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Arıza'nın 5. Bölüm Tanıtımları:

Arıza'nın 5.Bölümünden İlk Sahne:

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