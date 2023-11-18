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        Haberler Gündem 3. Sayfa İZMİR'DE FIRTINA | "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti! - Son dakika İzmir hava durumu

        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!

        29 il ile birlikte "Turuncu" alarmın verildiği İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:42
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        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
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        Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

        SU BASKINLARI İHMALLERİ YAPILDI

        AA'da yer alan habere göre Konak, Buca ve Balçova ilçelerinden ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

        SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

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        Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        BAZI SOKAKLARI SU BASTI

        Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

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