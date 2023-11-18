"Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti! 29 il ile birlikte "Turuncu" alarmın verildiği İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı

Anadolu Ajansı Giriş: 18.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:42 facebook

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