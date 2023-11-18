Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde!
A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan devi Roma talip oldu.
A Milli Takım ve Trabzonspor'un kalesini yıllardır başarıyla koruyan Uğurcan Çakır hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sezon sonunda Portekizli kalecisi Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma'nın transfer için düşündüğü 3 isimden birinin de Uğurcan Çakır olduğu belirtildi.
Haberde; Jose Mourinho'nun ekibinin Michele Di Gregorio, Wladimiro Falcone ve Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı kaydedildi.
10 MİLYON EURO...
Di Gregorio ve Falcone için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayıran Roma'nın, Uğurcan Çakır'la yakından ilgilendiği ifad edildi.
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 14 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.