Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde!

A Milli Takım ve Trabzonspor'un kalesini yıllardır başarıyla koruyan Uğurcan Çakır hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sezon sonunda Portekizli kalecisi Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma'nın transfer için düşündüğü 3 isimden birinin de Uğurcan Çakır olduğu belirtildi.