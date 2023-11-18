Manisa'da olay Alaşehir ilçesinde yaşandı. Avukat F.Z, iddiaya göre 14 Haziran'da aralarında sorun olan kayınpederi İ.Z. ile onun yanında çalışan P.Ü.'nün otomobillerini park halindeyken çizdi.

KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine hem İ.Z. hem de P.Ü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alınan ifadeler ve görgü tanıkların beyanı ışığında savcı, avukat F.Z. hakkında İ.Z.'nin aracına zarar verilmesiyle ilgili olarak tarafların akraba olduklarının altını çizip olayın şahsi cezasızlık kapsamında kaldığına kanaat getirip, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İ.Z.'nin çalışanı P.Ü.'nün otomobilinin çizilmesi olayı ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede ise tanık E.T., F.Z.'yi otomobili çizerken gördüğü söylediği yer aldı.