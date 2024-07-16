Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Alice Harikalar Diyarında' dijital sergisi DasDas'ta

        'Alice Harikalar Diyarında' dijital sergisi DasDas'ta

        X Media Art Museum çok konuşulan dijital sergilerine bir yenisini ekledi. Lewis Carroll'un zamansız klasiği 'Alice Harikalar Diyarında'nın büyülü dünyası dijital sergi deneyimiyle yaz boyunca DasDas'ta sanatseverlerle buluşuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Alice Harikalar Diyarında' DasDas'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Farklı dijital sergileriyle çok konuşulan X Media Art Museum, ‘Alice Harikalar Diyarında Merakın Sürükleyici Deneyim Sergisi’ için kapılarını açtı. Sanatseverlerden yoğun bir ilgi gören sergi, yaz boyunca DasDas Ataşehir’de görülebilecek.

        Lewis Carroll'ın zamansız klasiği ‘Alice Harikalar Diyarında’nın büyülü dünyasını keşfetmeye davet eden deneyim sergisi, etkileyici görselleri ve özel efektleri ile ziyaretçilerini büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için tasarlanan sergi, her yaş grubundan ziyaretçinin keyif alabileceği unutulmaz bir deneyim sunuyor.

        Fantastik bir yolculuğa çıkarken, kendinizi hayal gücünüzün sınırlarını zorlayıp gerçeklikle fantezinin iç içe geçtiği bir diyarın içinde bulacağınız ‘Alice Harikalar Diyarında Merakın Sürükleyici Deneyim Sergisi’ yaz sezonu boyunca sanatseverleri bekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alice Harikalar Diyarında
        #dasdas
        #X Media Art Museum
        #dijital sergi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler