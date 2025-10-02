'Alice’s Mirrorland Adventure' İstanbul'a geliyor

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan gösteri “Alice’s Mirrorland Adventure”, Elysium Pro Art ile Avrupa’dan sonra İstanbul’da izleyici ile buluşuyor. Ukrayna’nın en önemli sirk tiyatrosu Elysium Pro Art tarafından sahneye konacak “Alice’s Mirrorland Adventure”, 17-18 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde sahne alacak.

1865 tarihli Lewis Carroll klasiği “Alice Harikalar Diyarında”yı, çağdaş sahne sanatlarıyla yeniden yorumlayarak izleyicilere büyüleyici bir deneyim sunan “Alice’s Mirrorland Adventure”, dans, akrobasi, dijital ekranlar ve özel efektlerle zenginleştirilmiş sahne tasarımıyla klasik bir hikâyeyi modern bir estetikle buluşturuyor.

Gösterinin sahne arkasında yer alan 3D projeksiyonlar, LED ekranlar ve özel olarak tasarlanmış ışık-ses efektleri, izleyicileri masalsı bir dünyanın içine çekiyor. Mart Tavşanı, Çılgın Şapkacı, Cheshire Kedisi, Kalplerin Kraliçesi ve Alice gibi unutulmaz karakterler, topluluğun uluslararası sirk yarışmalarında derece almış sanatçıları tarafından sahnede yeniden hayat buluyor. Parlak kostümler, nefes kesen akrobatik hareketler ve duygusal müzikler, gösteriyi hem görsel hem de duyusal olarak unutulmaz kılıyor.

Kültürel sınırları aşan bir sanat yolculuğu

2012 yılında kurulan Elysium Pro Art topluluğu, bugüne kadar 25 büyük ölçekli gösteri sahneledi. Fransa, İtalya, Azerbaycan, Gürcistan, Belarus, Rusya, Moldova, Suudi Arabistan, Ukrayna, İsviçre ve Avusturya gibi pek çok ülkede turne gerçekleştiren ekip, “Alice in Wonderland”, “Blues Show”, “Fashion Circus” ve “Versailles” gibi prodüksiyonlarıyla dünya çapında ün kazandı.

Sirk sanatlarının evrensel diliyle kültürel sınırları ortadan kaldıran Elysium Pro Art, dil ve yaş farkı gözetmeksizin çok sayıda seyirciye ulaşmayı başardı. Gösterinin hareket ve akrobasiye dayalı yapısı, izleyicilerle doğrudan duygusal bağ kurarak evrensel bir anlatım sunuyor.

17-18 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde izleyicilerine muhteşem bir gösteri vaat eden “Alice’s Mirrorland Adventure”ın biletleri Biletinial’da satışa çıktı.