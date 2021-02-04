Alina Boz'un bir süredir hasta olan diğer köpeği de nisan ayında yaşamını yitirmişti.

22 yaşındaki Boz, köpeğine şu sözlerle veda etmişti:

Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım... Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az...