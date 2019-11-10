Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, ulu önder Atatürk için sosyal medya hesaplarında mesajlar yayınladı.

Alişan'ın eşi Buse Varol da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Atatürk'e sevgisini dile getirdi. Varol, eşi ve oğlu ile Anıtkabir ziyaretinden karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

BURAK'IN ATATÜRK SEVGİSİ

Öte yandan Varol, oğlu Burak'ın Atatürk fotoğrafına sarılmaya çalıştığı anları da takipçileriyle paylaştı. Varol'un, "En büyük mutluluğum. Atamızı sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz. 10 Kasım..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 44 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte o anlar: