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HaberlerFiskosAlişan'dan Buse Varol paylaşımı: Allah herkese hak ettiklerini versin - Magazin haberleri

Alişan'dan Buse Varol paylaşımı: Allah herkese hak ettiklerini versin

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile karesini romantik sözlerle sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı

Alişan - Buse Varol

Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl mayıs ayında oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Çiftin bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. Çift, mutlu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutlayan Alişan, bu kez eşi ile karesini romantik sözlerle sosyal medya hesabından yayınladı.

"ALLAH HERKESE HAK ETTİKLERİNİ VERSİN"

Eşi ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Alişan, paylaşımına, "Güzel şeyler dileyince kalpten, Allah veriyor... Allah’ım kalbi güzellikle dolu olan herkese hak ettiklerini versin inşallah. Çok şükür..." notunu düştü.

"BİN ŞÜKÜR HER GÜNÜMÜZE AŞKIM"

Buse Varol ise eşinin paylaşımına, "Bin şükür her günümüze aşkım" yorumunu yaptı. Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

 

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