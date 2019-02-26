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Erken Instagram hesabından, isim vermeden Alişan'ı topa tuttu. İşte ünlü sunucunun paylaşımı: Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince, ortada şeref namus varsa özür yoksa, kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil, her şeyi bildiğim için kırgınım. Zaten bu barışın olacağını haftalar önce söylemiştim. 5'i 1 yerdeye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.





