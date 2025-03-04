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        Haberler Magazin Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun, 'Kahpe' klibine inceleme - Magazin haberleri

        Alizade, LvbelC5 ve Akdo’nun, 'Kahpe' klibine inceleme

        Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun 'Kahpe' klibi tepki çekti! Şarkı sözleri ve müstehcen sahneleri nedeniyle eleştirilen klip hakkında inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:07
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        'Kahpe' klibine inceleme
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        Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun ortak çalışması olan 'Kahpe' adlı şarkı, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hem sözleri hem de klibiyle tepki çeken şarkı, toplum ahlakına uygun olmadığı ve kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirilerin odağı haline geldi.

        Özellikle şarkı sözlerinde yer alan; 'Namusumu unuttum mahallede' gibi ifadeler ile klipteki müstehcen sahneler, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Kısa sürede büyük tepki toplayan video, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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        Gelen tepkilerin artması üzerine TV100’ün haberine göre, Kahpe klibi hakkında resmi inceleme başlatıldı.

        Öte yandan, LvbelC5’in bir önceki şarkısı 'Hav Hav Hav' da benzer şekilde eleştirilerin hedefi olmuş ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle CİMER’e şikâyet edilerek yayından kaldırılması talep edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alizade
        #LvbelC5
        #Akdo
        #Kahpe
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