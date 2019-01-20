All-Star’da Ayşe Begüm’den muhteşem şov

Oyuncu kalitesi bakımından ‘Avrupa’nın en iyi ligi’ olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin yıldızlarının buluştuğu Tahincioğlu All-Star 2019 Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi.



Smaç, yetenek ve üç sayı yarışmalarının yanı sıra yapılan şovlar da izleyenleri etkiledi. Asya ile Avrupa Karmaları arasında oynanan All-Star maçında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri düzenledi. Ayşe Begüm'ün performansı, seyircilerden büyük alkış aldı.