"İLİŞKİMİZİ DOSTÇA BİTİRDİK" DEMİŞTİ

Öte yandan Hakko, Merve Oflaz ile ayrılığını, "Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok. Çok düzgün ve seviyeli başladığımız ilişkimiz aynı şekilde son buldu. Hala arkadaşça görüşüyoruz" sözleriyle duyurmuştu.