Alman doğa yürüyüşçüleri Kula Volkanik Jeoparkı'nı ziyaret etti

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Almanya'nın Düsseldorf kentindeki doğa sporları derneği Alpenverein üyesi bir grup, İncil'de adı geçen 7 kilise ile Kula Salihli Jeoparkı etabındaki yürüyüş programları kapsamında Manisa'ya geldi.

Gediz Nehri ve volkanik kayaların oluşturduğu 14 kilometrelik parkurda sonbahar manzarası eşliğinde yürüyen doğaseverler, jeopark hakkında bilgi aldı.

Ekibe liderlik eden Dr. Gregor Schwert, İncil'de adı geçen 7 kiliseden bazılarını ziyaret etme imkanı bulduklarını ve Türkiye'de doğa yürüyüşü yapmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Schwert, "Grubumuzla birlikte bu denli büyük bir volkanik alanı daha önce hiç görmedik. Almanya'da ufak tefek volkanik bölgeler var ama bu büyüklükte bir volkanik jeoparkı gezmek bizler için bir ilk oldu. 14 kilometre boyunca volkanik bir alanda yürümek bana ve gurubumuza büyük mutluluk verdi" diye konuştu.

Bölgeye ilk kez bir turist grubu getirdiklerini ifade eden tur operatörü Cahit Köşger de İncil'de yazılı 7 kilisenin tamamının Batı Anadolu'da yer aldığını ancak bunun Avrupa'da fazla bilinmediğini dile getirdi.

Bölgenin potansiyelini harekete geçirmek istediklerini belirten Köşger, "İnanç turizmi açısından Salihli merkez olmak üzere Kula Jeoparkı ile birlikte bir tanıtım planlıyoruz. Martta Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa'nın en büyük turizm fuarında bölgeyi tanıtarak buraya daha fazla turist getirmeyi hedefliyoruz. Buraya yıllık 15 - 20 tur düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.