Alman halkının yüzde 75'i silahlı kuvvetlerin savunma kabiliyeti olmadığını düşünüyor

Civey araştırma şirketinin Focus dergisi için 11 ve 12 Mart'ta 5 bin 13 kişiyle yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, Alman halkının yüzde 75'i Bundeswehr'in ülkeyi savunma kabiliyetine güvenmiyor.

Alman ordusuna güvenenlerin oranı yüzde 10, kararsızların oranı ise yüzde 15 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 69'u Bundeswehr'e gelecekte daha fazla finansal imkan verilmesinden yana olduklarını belirtti. Almanların neredeyse üçte ikisi (yüzde 64), ülkenin "gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinden fazlasını kalıcı olarak savunmaya harcaması" gerektiğini düşünüyor.