Ailesini ayda bir kere görebiliyordu

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Alman koruyucu ailenin evinde ölen minik Savaş, son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da 'annesi bakamıyor' gerekçesiyle Gençlik Merkezi adlı kuruluş tarafından alınarak, yanına verildiği koruyucu Alman ailenin evinde, uykusunda 'şüpheli' bir şekilde ölen 1,5 yaşındaki Savaş Taşkın'ın cenazesi, Kassel kentindeki Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'nın yalnız bırakmadığı Savaş bebeğin acılı ailesi, cenaze boyunca güçlükle ayakta durdu.

16.11.2018 - 17:30 | Güncelleme: DHA

Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan Aleyna Taşkın'ın Bulgar eşi Gürsel Ivanov ile evliliğinden 2017 yılının Ocak ayında, Savaş adını verdikleri bebeği dünyaya geldi. Kassel Gençlik Merkezi (Jugendherberge) görevlileri, annenin bebeğine bakamadığını, bu nedenle gelişiminin tam olmadığını gerekçe göstererek minik Savaş'ı 3 aylıkken almak için işlem başlattı. 17 yaşında olan Aleyna Taşkın ve bebeği yurda yerleştirildi. Savaş bebek, 9 ay önce de anne ve babasının yaşadığı Kassel'e 100 kilometre mesafede oturan koruyucu Alman aileye verildi. Savaş'ın dedesi Yasin Taşkın, Gençlik Merkezi yetkilileri ile görüşerek torununun kendilerine verilmesini talep etti. Ekonomik durumlarının iyi olduğunu ve Savaş bebeğe en iyi şartlarda bakabileceklerini söyleyen Yasin Taşkın, tüm girişimlerinden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine anne Aleyna Taşkın ve baba Gürsel İvanov ile dede Yasin Taşkın, ayda bir kere Alman ailenin yaşadığı yere giderek, Savaş bebeği görebildi. Ailesinin ayda bir kere görmesine izin verilen Savaş bebek, geçen hafta Perşembe sabahı uykusunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan aile, bebeği görmek için hemen morga gitti. Ancak, 'Olaya savcılık el koydu' gerekçesiyle Savaş Taşkın, anne ve babasına gösterilmedi.

Alman ailenin hasta olduğu için ilaç verdiğini, ardından da yaşamını yitirdiğini söyledikleri Savaş bebeğin kesin ölüm nedeninin, otopsiyle tespit edileceği bildirildi.

ACILI AİLEYİ FRANKFURT BAŞKONSOLOSU YALNIZ BIRAKMADI

Acı olayla ilgili Alman adli makamlarınca başlatılan soruşturma sürerken, cenazesi önceki gün ailesine teslim edilen Savaş bebek için bugün Kassel'deki Hacı Bayram Camii'nde tören düzenlendi. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'nın da katıldığı cenazede bebeğin annesi Aleyna Taşkın, babası Gürsel Ivanov ile dedesi Yasin Taşkın ayakta durmakta zorlandı.

MÜSLÜMAN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Çok sayıda Türk'ün son yoluculuğunda yalnız bırakmadığı Savaş bebeğin cenazesine, koruyucu Alman aileden ise gelen olmadı. Savaş bebeğin cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kassel Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GENÇLİK MERKEZİ ÖNÜNE SİYAH ÇELENK BIRAKILDI

Öte yandan, Almanya'da yaşayan Türk ailelerin çocuklarının Gençlik Merkezleri tarafından alınmasına karşı mücadele eden Umut Yıldızı Derneği, sabah saatlerinde Kassel Gençlik Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.


Dernek Başkanı Kamil Altay, "Yılda 5-5 bin Türk çocuk sudan sebeplerle ailelerinden koparılıyor. Bu çocuklar dillerini, dinlerini unutuyor. Savaş bebek ilk değil, önlem alınmazsa son da olmayacak" dedi.

 

 

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