Almanya Şansölyesi Scholz neden o karede yok? 0:00 / 0:00

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NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Zirve öncesi tüm liderin katıldığı geleneksel aile fotoğrafı da çekildi.

Ancak hem geleneksel "aile fotoğrafı"nda hem de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yaptığı toplantının açılışında yer almayan bir kişi vardı: Almanya Şansölyesi Olaf Scholz.

Zirve toplantısının "aile fotoğrafında" Almanya'yı temsilen ülkenin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Rüdiger König yer aldı.

Alman Spiegel'in, hükümet çevresinden aldığı bilgiye göre, gecikmenin nedeni, Scholz'un da yer aldığı ve yüksek enerji fiyatlarına yönelik yardım paketi üzerinde geç saatlere kadar yapılan müzakereler oldu. Scholz aslında saat 9.40'ta NATO'ya varmak istemişti ancak, saat 10:20'ye kadar NATO konferans odasına gelmedi. Ancak Stoltenberg o zamana kadar karşılama konuşmasını neredeyse bitirmişti ve ABD Başkanı Joe Biden'ı çoktan karşılamıştı.