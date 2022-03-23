Zelenskiy'den Biden'a 'Abramovich' ricası 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken, başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesi Rusya'ya bir dizi ekonomik yaptırım uyguluyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de dahil olmak üzere birçok Rus siyasetçi ve Rus oligarka yaptırım açıklayan Batı dünyası, Roman Abramovich'e de yaptırım açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından önde gelen bir Rus oligark olan Roman Abramoviç'i cezalandırmak için bir dizi yaptırım taslağı hazırladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ise, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla paralel olarak uygulanmak üzere tasarlanan bu yaptırımları açıklamanın bekletilmesi isteğini Hazine Bakanlığı'na iletti. Bunun sebebi olarak da Zelenskiy'nin Başkan Biden'a, Putin ile yapılması muhtemel barış müzakerelerinde Abramovich'in arabulucu olarak önemli rol oynayabileceğini ifade etmesi gösterildi.

Başkan Biden'ın, Abramovich'i hedef alan cezalar da dahil olmak üzere bir dizi yaptırım konusunda Ukrayna cumhurbaşkanına danıştığı belirtiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Emily Horne, "Başkan Biden ile Başkan Zelenskiy arasındaki özel görüşmeleri açıklamayacağız" dedi. Hazine Bakanlığı da yorum talebine yanıt vermedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği de, yorum talebine yanıt vermedi.

Abramovich'in bir sözcüsü, "Müzakerelere Abramovich'in katılımı hakkında yorum yapmak yardımcı olmaz. Abramovich, daha önce de belirtildiği gibi, Ukrayna'daki Yahudi örgütleri de dahil olmak üzere birçok talebe dayanarak, barışı mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamayı amaçlayan çabaları desteklemek için elinden geleni yapıyor" dedi.

Abramovich ile konuşan kişiler, onun süreç için önemli ölçüde zaman harcadığını söylüyor. Uçuş izleme verilerine göre, özel jetleri son haftalarda Rusya, Türkiye ve İsrail arasında yol kat etti. Abramovich, şubat ayı sonlarında Belarus'un başkentinde bir dizi görüşme sırasında da görüldü.

KARAR BEKLENMEDİK BİR GELİŞME

ABD'nin Abramoviç'e yaptırım uygulamayı erteleme kararı, Batı'nın Putin'e baskı yapmak amacıyla Kremlin bağlantılı zengin oligarkları cezalandırma stratejisinde beklenmedik bir gelişme. Birkaç yüksek profilli Rus iş adamı savaşa karşı çıkarken, Abramoviç, Moskova'yı çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya zorlamaya çalıştığını açıkça söyleyen tek oligark.

Ancak The Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, Abramovich'in Ukrayna ve Rus hükümetleri arasındaki görüşmelerde özellikle yardımcı olduğuna inanmak için hiçbir sebeplerinin olmadığını vurguladı.

ABRAMOVICH'E YAPTIRIMLAR VE 'GÖZTEPE' İDDİASI

İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olan Abramovich, İngiltere'nin yaptırım kararından sonra kulübü bırakmak zorunda kalmıştı.

AB de Abramovich'e yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Avrupa'dan gelen yaptırım kararları sonrası “My Solaris” adlı lüks yatını, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen Abramovich, ikinci lüks yatı ‘Eclipse’i ise Marmaris’e getirmişti.

Futbol kulübü Chelsea'yi satmak üzere görüşmeler devam ederken Rus milyarder Roman Abramovich'in Bodrumspor ve Göztepe'yi satın alacağına dair iddialar da ortaya atıldı.

Bu iddialarla ilgili bir açıklama yapılmazken Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in görevinden istifa etmesiyle Göztepe Token'da anormal bir fiyat hareketi yaşandı. Göztepe Token son 24 saatte önce 13.4 liradan 90 liraya çıktı. Ardından 36.4 liraya geriledi. Göztepe Token'da günlük 612.9 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldı.