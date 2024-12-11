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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz, parlamentodan güvenoyu talebinde bulundu | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Scholz, parlamentodan güvenoyu talebinde bulundu

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, resmi olarak meclisten güvenoyu talebinde bulunduğu duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:15 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:15
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        Almanya başbakanı güvenoyuna gidiyor
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        Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Scholz, bugün Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca güven oylamasına ilişkin başvuruyu imzaladı.

        Scholz, Meclis Başkanı Baerbel Bas’a gönderdiği başvuruda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 13.00'te yapılacak güven oylaması oturumu öncesinde mecliste bir açıklama yapmak istediğini belirtti.

        6 Kasım’da koalisyon dağılmıştı

        Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

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        Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

        Scholz hükümetin dağılmasının ardından meclisten güven oyu isteyeceğini ve erken seçime gideceğini duyurmuştu.

        Güven oyu süreci

        Almanya’da başbakanın mecliste güvenoyu istemesi ve Federal Meclis'i feshetmesi Anayasa'nın 68'inci maddesinde düzenleniyor.

        Buna göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi meclise verdikten sonra Federal Meclis’te güven oylaması yapılıyor. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshediyor.

        Başbakan, güvenoyu alamadığında ayrıca Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde erken genel seçim yapılacak.

        Başbakan güvenoyu alırsa görevine 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar devam edecek.

        Ancak SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025’te anlaşmıştı. Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek.

        En son 2005’te dönemin Başbakanı Gerhard Schröder erken seçimin yolunu açmak için meclisten güvenoyu istemiş ve oylamada çoğunluğu alamayınca seçime gidilmişti.​​​​​​​

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