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        Almanya bu Türk gencini konuşuyor: Kuyumcuya giren silahlı hırsızı etkisiz hale getirdi

        Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanında silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcuda çalışan İbrahim Dindar, maskeli ve silahlı soguncuyu yumruklarıyla etkisiz hale getirdi. Soğukkanlı bir şekilde soyguncuyu etkisiz hale getiren Türk genci takdir topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:39
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        Almanya bu Türk gencini konuşuyor
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        Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği bir kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı bir hırsız girdi.

        Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soygun için dükkana giren silahlı kişi, bu sırada çiş yerinde çalışan İbrahim Dindar'a namluyu doğrulttuğu ve el hareketleriyle bir şeyler ifade ettiği görüldü. Dindar'ın silahlı soyguncuyu sakinleştirmeye çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

        Dindar, bir anlık dalgınlığından faydalanarak soyguncuyu yumruklarıyla etkisiz hale getirerek, korkusuzca girişimi engelledi.

        İBRAHİM DİNDAR O ANLARI ANLATTI

        Olayın ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Dindar, "Köln Ehrenfeld semtinde bir kuyumcuda çalışıyorum. Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanı yeni açmıştım. O gün tek başıma çalışıyordum. Dükkanın iki girişi olduğu için ön giriş işlek, arka taraf sakin. Bir tıklama geldi, ev sahibi veya postacı düşüncesiyle gidip kapıyı açtım. Kapıyı açar açmaz maskeli şahıs silahı bana doğrultarak içeri doğru gitmemi el hareketleriyle belli etti"dedi.

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        Korku içerisinde içeriye gittiğini dile getiren Dindar, "Sonra içgüdüsel bir refleks diyeyim artık, adamın elinden silahı atıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim" şeklinde konuştu.

        "SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNANLAR 3 KİŞİYMİŞ"

        Dindar, soyguncunun konuşmadığını, el hareketleriyle anlaştıklarını belirterek, "Aklıma gelen beni vuracağını düşündüm, silahı elinden atamayacağımı düşünmedim" ifadelerini kullandı.

        Geçmişte dövüş sporları yaptığını söyleyen Dindar, “Onun verdiği özgüvenle içgüdüsel davranarak meyvelerini yedik" diye konuştu.

        Soyguncuların 3 kişi olduğunu belirten Dindar, "Telefonu ve kullandığı silah bizde kalmış. Telefon sayesinde yakalandılar. Soygunu yapanlar 3 kişiymiş. Telefonla arama yapıldığı için adamları tespit edip yakalamışlar" dedi.

        Yaşanılan arbede sonrasında silahı aldığı sırada soyguncunun kalkıp kaçtığını söyleyen Dindar, soyguncuların komşuların polisi araması sonrasında aynı gün yakalandığını dile getirdi. Dindar, kendisine istirahat etmesi için 1 gün izin veren işverenine de teşekkür etti.

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        #almanya köln
        #kuyumcu soygunu
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