Almanya'da bazı dil okullarına operasyon
Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya'nın Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde para karşılığında göçmenlere dil sertifikası sağladıkları belirlenen dil okullarına polis tarafından operasyon düzenlendi.
Almanya'da göçmenlere para karşılığında dil yeterlilik sertifikası sağladığı ifade edilen dil okullarına yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi.
Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde düzenlenen operasyonlara 210 polis katıldı.
Şüphelilerin, dil sertifikası için 3 bin euroya varan ücret talebinde bulunduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 15 şüpheli yer alırken, 224 bin euro tutarında para ve mal varlığına el konuldu.
El konulan mal varlığı arasında; 28 telefon, 44 veri depolama cihazı ve 100'den fazla dosya bulunduğu dile getirildi.
*Fotoğraf: Hendrik Schmidt/dpa (AP aracılığıyla)