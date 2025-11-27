Habertürk
        Almanya'da bazı dil okullarına operasyon

        Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya'nın Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde para karşılığında göçmenlere dil sertifikası sağladıkları belirlenen dil okullarına polis tarafından operasyon düzenlendi.

        Giriş: 27.11.2025 - 01:37 Güncelleme: 27.11.2025 - 01:37
        Almanya'da göçmenlere para karşılığında dil yeterlilik sertifikası sağladığı ifade edilen dil okullarına yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi.

        Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde düzenlenen operasyonlara 210 polis katıldı.

        Şüphelilerin, dil sertifikası için 3 bin euroya varan ücret talebinde bulunduğu ifade edildi.

        Soruşturma kapsamında 15 şüpheli yer alırken, 224 bin euro tutarında para ve mal varlığına el konuldu.

        El konulan mal varlığı arasında; 28 telefon, 44 veri depolama cihazı ve 100'den fazla dosya bulunduğu dile getirildi.

        *Fotoğraf: Hendrik Schmidt/dpa (AP aracılığıyla)

