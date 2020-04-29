AA / HABERTURK.COM

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını sebebiyle Almanya'da, virüs tespit edilen kişi sayısı 160 bini aşarken, hayatını kaybeden kişi sayısı da 6 bin 314'e yükseldi.

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla nedeniyle en sakin günlerini geçiren turistik Mauer Park'taki duvarlara koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi.

Bir grafitide ABD Başkanı Donald Trump (sağda) ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping (solda) maskeli halleri resmedildi.

Bir grafitide ise "Bill Gates'e Çin'e ve Amerika'ya güvenmiyorum." yazılması dikkati çekti.

Bir diğer grafitide ise "Afrika test laboratuvarı değildir" yazısı dikkat çekti.

ALMANYA NORMALLEŞME ADIMLARI ATIYOR

Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla nedeniyle en sakin günlerini geçiren turistik Mauer Park'taki duvarlara koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi.

Almanya'da 22 Mart'ta alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazalar ile kuaförler, sıkı hijyen kurallarına uyma şartıyla açıldı.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı ülkede, 4 Mayıs itibarıyla hayvanat bahçeleri, kütüphane ve müzelerin yanı sıra okullar da kademeli olarak açılacak.

Almanya'da kitlesel büyük etkinlikler 31 Ağustos'a kadar yasaklanırken, kilise, cami ve sinagog gibi ibadet yerlerinde toplu ibadet yasağı da sürecek.