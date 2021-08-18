Almanya'da vaka sayısı artıyor 0:00 / 0:00

AA

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 bin 324 kişide Kovid-19 tespit edildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 3 milyon 835 bin 375'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte Kovid-19'a bağlı 22 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybı 91 bin 921'e çıktı.

Ülkede dün 37,4 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 40,8'e ulaştı.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen haftalık vaka sayısı 28 Temmuz'da 15'e, 4 Ağustos'ta 18,5'e, 11 Ağustos'ta da 25,1'e çıktı.

Almanya'da günlük vaka sayısı 21 Mayıs'tan sonra yeniden 8 binin üzerine yükseldi. Bu tarihte 8 bin 769 olarak kaydedilen yeni vaka sayısı temmuz başında 500'ün altına düştü.

Daha sonra yeniden artışa geçen günlük vaka sayısı 28 Temmuz'da 2 bin 768'e, 4 Ağustos'ta 3 bin 571'e ve 11 Ağustos'ta 4 bin 996'ya ulaştı.

AŞILAMA KAMPANYASI

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 63,5'ine Kovid-19'un ilk dozu, yüzde 57,8'ine de ikinci dozu uygulandı.