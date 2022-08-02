Almanya'da elektrikli ısıtıcılar yok satıyor 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Piyasa araştırma firması GFK'ye göre, Almanya'da 2022'nin ilk 6 ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı.

Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini söyledi.

Elektrikli ısıtıcı arayan bir kişi, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının "teknik nedenlerden ötürü" azaltılması üzerine, petrol ve doğalgaz uzmanı Thomas O’Donnell, "Bu kış muhtemelen doğal gazda yüzde 30 eksiğimiz olacak. Bu da herkesin gaza ulaşamayacağı ve karneyle dağıtım olacağı anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

O'Donnell, "Tüketiciler etkisini hissedecek. Halihazırda Berlin'de ya da Almanya'da termostatların 22 dereceden 17'ye, belki daha düşük bir dereceye indirilmesi gerektiği söylendi." ifadesini kullandı.

* Bu haberin görseli IHA'dan servis edilmiştir.