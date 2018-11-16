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Alman'ı kurtardı kendisi öldü
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Almanya'da raylara düşen kişiyi kurtaran Türk genci öldü!

Almanya'nın Frankfurt kentinde tren istasyonunda beklerken raylara düşen ve sarhoş olduğu belirlenen bir Alman'ı kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Türk genci Mustafa Sözen hayatını kaybetti. Mustafa Sözen'in laborantlık eğitimi aldığı öğrenildi

16.11.2018 - 07:56 | Güncelleme: AA

Edinilen bilgilere göre, salı akşamı yaşanan olayda Almanya'nın Frankfurt kentinde laborantlığa yönelik meslek eğitimi gören 17 yaşındaki Mustafa Sözen evine gitmek üzere Ostendstrasse Tren İstasyonu'na geldi. Tren beklediği sırada bir kişinin rayların üzerine düştüğünü gören Sözen ve orada bulunan 44 yaşındaki bir Hindistanlı raylara atlayarak düşen kişiyi kurtardı. Polis, kurtarma esnasında istasyona giren trenden kaçamayan Mustafa Sözen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, Hindistanlının ise raylara düşen kişinin arkadaşı olduğunu ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"YARDIM ETMEK İÇİN CANINI HİÇE SAYDI"

AA'da yer alan habere göre Türk gencinin kurtardığı kişininse sarhoş olduğu ve kanında 2.6 promil alkol bulunduğu, kazadan da yara almadan kurtulduğu belirtildi. Polis olay yerinde güvenlik kamerası bulunmadığını bildirdi. Mustafa Sözen'in babası Ejder Sözen yaptığı açıklamada, oğlunun yardım etmek isterken canını hiçe saydığını söyledi.

"MELEK GİBİ BİR ÇOCUKTU"

Melek gibi bir oğlu olduğunu belirten Ejder Sözen, evlat acısı yaşamaktan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi. Ejder Sözen, olaydan sonra polisin tutumunu eleştirerek, "Polis bize oğlumuzun cesaret denemesi yapmış olabileceğini söyledi. Bunu neye dayanarak söylüyorlar. Benim oğlum laborant olmak istiyordu. Melek gibi bir çocuktu'' ifadelerini kullandı. Baba Sözen, oğlunun cenazesini memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.

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