Almanya'daki ağabeyine kızıp dehşet saçtı!

Almanya'daki ağabeyine kızıp, kiracısının işlettiği dükkanı kurşunladı
Almanya'da yaşayan ağabeyiyle arasında problem olan Selim Çalışkan(50), Küçükçekmece'de yaşadığı aile apartmanının giriş katındaki, ağabeyinin bir emlakçıya kiraladığı dükkanı pompalı tüfekle bastı. Dükkana doğru rastgele ateş eden Çalışkan, olay yerinden kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'deki olay saat 18.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta meydana geldi. Almanya'da yaşayan ağabeyiyle arasında problem olan Selim Çalışkan, yaşadığı aile apartmanının giriş katındaki ağabeyine ait olan dükkanı pompalı tüfekle bastı.
Ağabeyinin dükkanı kiraladığı emlakçı dükkanına doğru rastgele ateş eden Çalışkan, olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.
Adreste olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan Selim Çalışkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.