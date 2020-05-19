Almanya'daki konserleri salgın nedeniyle iptal olan Edirneli müzisyen, arkadaşlarına konser verdi

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Müzik çalışmalarını Almanya'da sürdüren Oğuzhan Kayalı (27),ailesini ziyaret için geldiği Edirne'den salgın tedbirleri kapsamında Almanya'ya dönemedi. Almanya'da konser programları olan Kayalı, bu nedenle sahne alamadı. Ara ara arkadaşlarıyla toplanan Kayalı, klasik gitarıyla mini konserler veriyor.

Karaağaç Mahallesi'ndeki gelinciklerle süslü bir bahçede toplanan Oğuzhan Kayalı ve arkadaşlarının dinletisi sırasında bahçede olan diğer kişiler de gruba katıldı. Saman balyalarının üzerine oturan dinleyiciler, Kayalı'nın mini konserini dinledi.

Kayalı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine ve müzik çalışmalarına Almanya'da devam ettiğini söyledi. Almanya'da mart ayında konser programlarının salgın nedeniyle iptal olduğunu belirten Kayalı, "Malum herkes evlerde, Trakya'nın bereketli toprakları rengarenk ve kendisine çekiyor arkadaşlarımızla böyle bir konser tertip ettik. Güzel de oldu."